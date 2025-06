Calciomercato Napoli si raffredda la pista | la scelta è chiara

Il calciomercato del Napoli si complica, con una delle piste più calde che si raffredda improvvisamente. La decisione chiara e definitiva sembra aver preso forma, lasciando i tifosi in attesa di nuove strategie. Il club azzurro è concentrato nel rafforzare la rosa sotto la guida di Antonio Conte, puntando a mantenere lo scudetto e ad affrontare al meglio le sfide delle prossime competizioni. La nuova campagna sta per entrare nel vivo, e il futuro si prospetta ancora tutto da scrivere.

La notizia giunta nell’ultima ora complica i piani del Napoli in vista del mercato, con la pista che si raffredda per un obiettivo concreto Il Napoli è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto e ben strutturata per competere al meglio nelle prossime 4 competizioni. L’obiettivo è quello di difendere alle strette lo Scudetto conquistato nella stagione appena terminata, oltre che a compiere un dignitoso cammino in Champions League. Manna, direttore sportivo, nelle ultime ore ha accelerato per concludere diverse trattative, alcune delle quali però hanno visto complicarsi notevolmente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, si raffredda la pista: la scelta è chiara

In questa notizia si parla di: napoli - raffredda - pista - calciomercato

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

Napoli, si raffredda la pista Zhegrova: Conte frena e valuta l’opzione Neres Il calciomercato del Napoli continua a regalare sorprese e colpi di scena. Dopo settimane in cui [.....] Vai su Facebook

http://CM.IT | I cambiamenti dell’organigramma alla #Juventus avrebbero un po’ raffreddato la pista del ritorno in bianconero di #Conte, che ha raccolto feedback positivi dal vertice con #DeLaurentiis ricevendo garanzie tecniche e di un mercato stellare @z Vai su X

Gutierrez, dietrofront Napoli. Si raffredda la pista per il terzino: le ultime – RAI; Calciomercato Napoli: primo incontro col Bologna per Beukema. Si raffredda la pista Gatti; Chiesa-Napoli, spunta un timore del Napoli che raffredda l'affare col Liverpool.

Napoli, si raffredda la pista Rugani. L'agente: "Non in questa sessione" - Ora parliamo di fantasie, però in genere in Italia abbiamo un retaggio ... Si legge su corrieredellosport.it

Napoli, si raffredda la pista Hermoso! E Manna fissa le condizioni... - Madrid tra qualche giorno dopo la scadenza del contratto. Lo riporta calciomercato.com

Lukaku-Napoli, la pista si raffredda! CorSport: spunta un indizio sulla sua prossima destinazione - Che Romelu Lukaku abbia un feeling speciale con Antonio Conte non è un segreto, così come non lo è la volontà del Napoli di cercare un sostituto importante del partente ... Scrive msn.com