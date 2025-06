Calciomercato Napoli dopo KDB anche il top player di Serie A | sul piatto 50 milioni

Il Napoli continua a sorprendere, e dopo aver messo sotto contratto Kevin De Bruyne, ora si avvicina a un altro grande colpo di mercato: un top player di Serie A valutato 50 milioni. La squadra partenopea dimostra di voler dominare non solo in campo, ma anche nel calciomercato, alimentando le speranze e l’entusiasmo della loro tifoseria. Dopo aver conquistato il quarto Scudetto, i partenopei sono pronti a scrivere un’altra pagina importante della loro storia. I tifosi attendono con trepidazione il prossimo capitolo.

Il Napoli continua ad essere scatenato sul calciomercato. Dopo aver acquistato Kevin De Bruyne, è ad un passo l’arrivo di un top player di Serie A. Difficilmente i tifosi del Napoli hanno vissuto mesi così nella loro storia. Dopo aver vinto il quarto Scudetto, i partenopei si sono presi la scena anche sul calciomercato portando in Italia un fenomeno del calibro di Kevin De Bruyne. I campioni d’Italia non vogliono però fermarsi qui e dopo l’arrivo di De Bruyne – ed anche del giovane Luca Marianucci dall’Empoli – ora sono pronti a chiudere per un volto molto noto del campionato italiano. Sul piatto ci sono già 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it