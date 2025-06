Calciomercato Milan Moretto | Nessuna trattativa per Guerra Modric? Ecco la verità

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, chiarisce le ultime novità sul Milan: al momento, non ci sono trattative in corso per Javi Guerra e Luka Modric. La rosea di voci si sgonfia, lasciando spazio alla serenità rossonera. Ma cosa riserva il futuro? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità che porteranno il Milan verso la prossima stagione.

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione su Javi Guerra e Luka Modric, obiettivi del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Nessuna trattativa per Guerra. Modric? Ecco la verità”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moretto - guerra

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato #Milan, non solo #Modric: a centrocampo spunta #JaviGuerra Vai su Facebook

Moretto: Milan, Javi Guerra piace ma al momento non è la priorità; Moretto: “Musah verso il Napoli! Javi Guerra. Piace al Milan ma…”; Milan, pugno duro con Theo: è fuori dal progetto rossonero.

Calciomercato Milan, Moretto: “Nuovi contatti fra Milan e Napoli per Musah nei prossimi giorni” - Ecco tutti gli aggiornamenti di calciomercato, riguardanti il mondo Milan, dati da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio ... msn.com scrive

Moretto: "Milan, Javi Guerra piace ma al momento non è la priorità" - Moretto: 'Milan, Javi Guerra piace ma al momento non è la priorità' Tra i tanti nomi che il Milan segue per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Javi Guerra del Valencia, talentuoso classe 20 ... Lo riporta informazione.it

Xhaka Milan, Moretto spiazza tutti: avviati i contatti! - Segui gli aggiornamenti di calciomercato Il Milan continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa, soprattutto il ... Lo riporta milannews24.com