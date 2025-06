Calciomercato Milan Modric c’è il sì | accordo confermato si fissa la data delle visite mediche! Ecco quando

Il calciomercato del Milan si infiamma con l’anticipata svolta: Luka Modric, uno dei più grandi centrocampisti del calcio mondiale, è ormai a un passo dalla firma. Dopo settimane di trattative, l’accordo è stato ufficializzato e ora si attende solo la data delle visite mediche. I tifosi rossoneri possono sognare in grande, perché questa operazione potrebbe davvero fare la differenza in vista della prossima stagione. Ecco quando tutto prenderà forma!

Calciomercato Milan, Modric c’è il sì: accordo confermato, ecco quando si faranno le visite mediche! Il calciomercato del Milan entra nel vivo con una notizia che fa sognare i tifosi: Luka Modric è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. L’accordo tra il centrocampista croato e il club di via Aldo Rossi è confermato, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Modric c’è il sì: accordo confermato, si fissa la data delle visite mediche! Ecco quando

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - modric - accordo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato #Milan, blitz di #Tare in Croazia: accordo con #Modric. La firma ... Vai su Facebook

?In attesa dello sbarco a Milano di Luka #Modric, Igli Tare programma altri colpi per un #Milan che inevitabilmente cambierà volto, soprattutto a centrocampo dove verranno aggiunti almeno altri due giocatori Il nome che sta guadagnando terreno in quest Vai su X

Il Milan ha in pugno Modric: può arrivare nelle prossime ore; Milan, accordo raggiunto con Modric: atteso in Italia a inizio settimana; Milan, Modric a un passo: blitz di Tare in Croazia. Le news di calciomercato.

Milan, accordo raggiunto con Modric: atteso in Italia a inizio settimana - Luka Modric ha detto `sì` al Milan, decisivo il blitz in Croazia del direttore sportivo rossonero Igli Tare. msn.com scrive

Calciomercato Milan, non solo Modric: a centrocampo spunta Javi Guerra - I rossoneri hanno messo gli occhi su Javi Guerra, centrocampista classe 2003 di proprietà del Valen ... Lo riporta informazione.it

Luka Modric al Milan, ormai è fatta: le cifre dell’accordo - Luka Modric è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, Igli Tare ha trovato l'intesa totale con il centrocampista del Real Madrid. Segnala milanlive.it