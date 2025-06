Calciomercato Milan Maignan in aria di addio? Il sostituto è un grande campione

Il calciomercato del Milan si infiamma: Maignan, protagonista tra i pali, potrebbe lasciare il club in estate. In vista di questa possibile partenza, la società ha già individuato il sostituto perfetto, un vero e proprio grande campione pronto a garantire sicurezza e qualità tra i pali. La rosa rossonera si prepara a un’importante rivoluzione che potrebbe segnare una svolta decisiva per la prossima stagione.

Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva di calciomercato: il sostituto individuato è un grandissimo campione.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

