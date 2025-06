Calciomercato Milan incontro Bayern Monaco-Leao | l’esito E l’Arsenal …

Il calciomercato estivo infiamma Milano, con Rafael Leao al centro di un vortice di rumors. Il talentuoso attaccante del Milan sarebbe nel mirino di Bayern Monaco e Arsenal, due giganti pronti a sfidarsi per aggiudicarselo. Ma quale sarĂ il suo futuro? Scopri tutti i dettagli e le ultime novitĂ direttamente dalla Germania, mentre il destino di Leao si fa sempre piĂą incerto e affascinante.

Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, sarebbe diviso tra Bayern Monaco ed Arsenal: ecco le ultime notizie in merito dalla Germania.

In questa notizia si parla di: milan - bayern - monaco - leao

Milan, il Bayern punta Leao - Il Milan potrebbe perdere Rafael Leao, indicato come possibile prima cessione estiva. Secondo Sky Sport Germania, il Bayern Monaco punta a rinforzare l'attacco correggendo l'assenza di un elemento come Leao, dopo aver mostrato interesse anche per Wirtz.

