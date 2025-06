Calciomercato Milan Di Marzio | Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta Musah …

Gianluca Di Marzio fa il punto sul calciomercato del Milan, svelando le ultime novità su Javi Guerra, Ardon Jashari e Musah. Tra trattative in corso e obiettivi strategici, i tifosi possono già immaginare le prossime mosse dei rossoneri. Scopriamo insieme cosa c’è di vero e quali sorprese ci riserva il futuro del Diavolo.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan, tra Javi Guerra ed Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. Musah …”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - marzio - jashari

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato | @acmilan, Javi Guerra resta un obiettivo per il centrocampo. Per Jashari la richiesta è alta ma non si arriverà a cifre fuori mercato Vai su X

Ultim'ora da Sportitalia: il Milan vuole mettere le mani su Jashari Secondo quanto si apprende da Michele Criscitiello, domani dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le parti La distanza tra i club è pari a 5 milioni di euro ? #ACMilan #SpazioMil Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari e Guerra? Ecco cosa mi risulta. Musah …”; Milan, le ultime sul centrocampo tra Jashari e Guerra; Calciomercato Milan, Di Marzio: “Napoli, niente aste per Musah”. Ora ….

Milan, le ultime sul centrocampo tra Jashari e Guerra - Le ultime sugli obiettivi per il centrocampo del Milan: Ardon Jashari del Club Brugge e Javi Guerra del Valencia ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Calciomercato, le news di oggi: la Juve punta su Osimhen, Milan obiettivi Ardon Jashari e Javi Guerra - Ultime notizie del mercato in attesa della nuova stagione: le mosse di Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta e non solo ... Da corriere.it

Milan, Tare insiste per Jashari: il Bruges fa il prezzo, ma occhio alla concorrenza - In casa Milan continua la rivoluzione sul calciomercato, con il management rossonero all`opera su diversi fronti per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva. Come scrive msn.com