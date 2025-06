Calciomercato Milan con Theo Hernandez è rottura | out dal progetto E ora …

Il calciomercato del Milan si infiamma con il futuro di Theo Hernandez, pilastro e vice capitano rossonero, che sembra essere ai margini del progetto tecnico. La sua possibile partenza apre scenari inediti e un bivio cruciale nella carriera del talento francese, tra nuovi stimoli o conferme in rossonero. Resta da capire quale direzione prenderĂ il suo cammino: un addio che potrebbe rivoluzionare la rosa o un ritorno sulla scena?

Theo Hernandez, terzino e vice capitano del Milan, sarebbe fuori dal progetto tecnico rossonero: e ora è ad un bivio della carriera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, con Theo Hernandez è rottura: out dal progetto. E ora …

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Milan, è finita con #TheoHernandez: il francese invitato a trovare un accordo con l’Atletico Madrid che sia soddisfacente per il club rossonero. Non fa parte del progetto tecnico della prossima stagione, rischia di trascorrere l’ultimo anno di contratto tra pan Vai su X

Caos #TheoHernandez L'#AtleticoMadrid pensava che attraverso l'ultimo rilancio potesse chiudere Theo, il #Milan ha chiesto ancora 25 milioni, così gli spagnoli hanno chiuso le trattative. Dalla Spagna fanno sapere che ora l'Atletico ha scartato l'opzione Vai su Facebook

