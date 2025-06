Calciomercato Milan | colpo da 25 milioni Tare è al lavoro

Il Milan, con Allegri e Tare al lavoro, si muove rapidamente sul calciomercato per rafforzare la squadra e tornare ai vertici del calcio italiano. Un colpo da 25 milioni, Tare a stretto contatto con la dirigenza, segna il primo passo di una strategia ambiziosa. Con il focus sulla rosa e senza impegni in coppa, i rossoneri puntano a un rinforzo deciso: il mercato è già in fermento, e le sorprese non tarderanno ad arrivare.

Il Milan, con Allegri e Tare a stretto contatto, è al lavoro sul mercato: non dovranno essere commessi passi falsi, si punta già sul prossimo obiettivo. Il Milan è al lavoro sul mercato, tanto sui colpi in entrata quanto sui colpi in uscita, per sistemare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e puntare a tornare a competere ai vertici. Il club rossonero nella prossima stagione non sarà impegnato con le coppe e perciò si dedicherà in tutto e per tutto al campionato italiano di massima serie. L'obiettivo sarà tornare in Champions League ma anche competere con le big rivali per lo scudetto.

