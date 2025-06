Calciomercato Milan Allegri vuole riportare un bomber in Serie A! Concorrenza alla Fiorentina

Il calciomercato del Milan si infiamma: Allegri sogna di riportare Ciro Immobile in Serie A, creando una sfida accesa con la Fiorentina. Il bomber campano, simbolo di gol e passione, potrebbe presto tornare a illuminare i campi italiani, arricchendo la lotta per lo scudetto e lasciando il segno ancora una volta. La corsa al suo ingaggio è ormai aperta: chi avrà la meglio?

Calciomercato Milan, Allegri vuole riportare Immobile in Serie A! Concorrenza alla Fiorentina Ciro Immobile, storico goleador del calcio italiano, potrebbe tornare presto a calcare i campi della Serie A. Dopo l’esperienza all’estero, il centravanti campano è finito nel mirino di Fiorentina e Milan, pronte a sfidarsi per garantirsi le prestazioni di uno dei bomber più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Allegri vuole riportare un bomber in Serie A! Concorrenza alla Fiorentina

