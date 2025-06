Calciomercato l’ex Milan Kerkez vicinissimo al Liverpool

Il Liverpool, con Arne Slot alla guida, sta accelerando per Milos Kerkez, terzino sinistro del Bournemouth ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, l’ex Milan Kerkez vicinissimo al Liverpool

In questa notizia si parla di: kerkez - milan - liverpool - calciomercato

Ex Milan, Kerkez: “L’AZ la svolta. Reijnders incredibile. Mi manca perché …” - Milos Kerkez, ex terzino del Milan ora al Bournemouth, ha condiviso le sue riflessioni sui canali ufficiali delle "Cherries".

Liverpool: doppio colpo da 200 mln Le news https://www.milanworld.net/threads/liverpool-vicini-wirtz-e-kerkez-per-200-mln.151482/ #Liverpool #Calciomercato #Calcio #News Vai su Facebook

#Calciomercato: @acmilan, ricordi @kerkez_official? Sta per trasferirsi al @LFC - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kerkez #LFC #transfers Vai su X

Calciomercato, l’ex Milan Kerkez vicinissimo al Liverpool; Ex Milan, Kerkez verso il Liverpool: il Bournemouth chiede 18 volte tanto rispetto a quanto lo hanno ceduto i rossoneri; Non solo il Liverpool, il Real Madrid va all in su Kerkez: valutazione monstre, è un rimpianto per il Milan?.

Milan, l'Atletico Madrid punta su Robertson: Theo Hernandez si allontana - Più passan i giorni, più sembra che il matrimonio tra Theo Hernandez e l`Atletico Madrid possa non farsi. Segnala msn.com

Kerkez verso il Liverpool. Bournemouth, in tre per sostituirlo - Il Liverpool è al lavoro con il Bournemout per chiudere l'accordo per l'arrivo di Milos Kerkez. gianlucadimarzio.com scrive

Milan, ricordi Milos Kerkez? Da possibile vice Theo a giustiziere del City. E ora lo vuole il Liverpool - Da potenziale vice Theo Hernandez a papabile obiettivo del Liverpool: la lunga parabola di ... calciomercato.com scrive