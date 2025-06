Calciomercato Lazio su Simic | ritorno in Italia per l’ex Milan?

Il calciomercato della Lazio si anima intorno a Jan-Carlo Simic, l’ex Milan che potrebbe tornare in Italia. Il giovane difensore ha attirato l’attenzione dei biancocelesti, pronti a puntare su di lui per rinforzare la rosa e rilanciare le proprie ambizioni. Un possibile ritorno che entusiasma i tifosi e apre nuovi scenari nel mercato estivo della Lazio, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Jan-Carlo Simic potrebbe essere molto vicino ad un ritorno in Serie A. Il giovane difensore, ex Milan, è finito nei mirini della Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Lazio su Simic: ritorno in Italia per l’ex Milan?

In questa notizia si parla di: lazio - simic - ritorno - milan

La #Lazio sta continuando a monitorare Jan-Carlo #Simic. L’ex difensore del #Milan, oggi all’Anderlecht, piace tanto a Sarri. Valutazione superiore ai 10M. Vai su X

Uno dei primi nomi per il mercato della #Lazio è Piotr #Zielinski dell'#Inter, già sondato dai biancocelesti lo scorso anno quando era in scadenza con il #Napoli. È una richiesta di Maurizio #Sarri. Vai su Facebook

Calciomercato Lazio: i biancocelesti pensano ad un ex Milan; Laziostory | VIDEO, 11 febbraio 2004, Lazio-Milan 4-0: primo tempo da sogno, finale conquistata; Milan-Monza, le pagelle: Reijnders sempre più leader, Simic predestinato.

Calciomercato Lazio: i biancocelesti pensano ad un ex Milan - Jan Carlo Simic potrebbe presto fare ritorno in Italia: dopo essersi formato nel settore giovanile del Milan ed aver esordito in prima squadra nella scorsa stagione, il difensore classe 2005 si è tras ... Da msn.com

Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la difesa: piace l'ex Milan Simic - Jan Carlo Simic è l'ultimo nome in orbita Lazio per la difesa, come riportato da Tuttomercatoweb. Scrive lalaziosiamonoi.it

Futuro in Italia per Simic, ma niente Toro: piace ad una romana - Jan Carlo Simic, cresciuto nelle Giovanili del Milan fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 2023/2024, più ... Si legge su torinogranata.it