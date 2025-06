Calciomercato Juventus Romano avvisa i bianconeri | Il Manchester United rimane in contatto per quell’attaccante ma non dobbiamo dimenticarci dell’Arsenal… La rivelazione che fa tremare i bianconeri

Il calciomercato della Juventus si infiamma, con Fabrizio Romano che mette in guardia i bianconeri: l'Arsenal sta monitorando Viktor Gyokeres, un nome che potrebbe sconvolgere le strategie di mercato. Mentre Manchester United resta in contatto con l’attaccante, la suggestione inglese apre scenari imprevedibili. La situazione si fa incandescente: i tifosi devono prepararsi a possibili sorprese che potrebbero cambiare le carte in tavola. Rimane solo da capire quale sarà la mossa definitiva.

Calciomercato Juventus, l'esperto di mercato Fabrizio Romano mette in guardia i bianconeri per lui: «Non dimentichiamoci dell'Arsenal». Fabrizio Romano non ha dubbi. La vicenda, che ruota attorno al nome di Viktor Gyokeres, può riservare ancora dei colpi di scena importanti. Infatti, l'obiettivo del calciomercato Juventus piace e non poco anche all' Arsenal PAROLE – « Gyokeres non è molto felice con il presidente dello Sporting Lisbona, che ha detto che vuole piĂą di questa cifra per lasciare andare il giocatore e che non ha accettato il patto fatto dal DS Hugo Viana pochi mesi fa. Il Manchester United continua a rimanere in contatto con il giocatore per rimanere informata della situazione, ma non dimentichiamoci dell'Arsenal è in contatti attivi per Viktor Gyokeres.