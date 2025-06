Calciomercato Juventus l’Atletico Madrid fa sul serio per Cambiaso È lui l’alternativa a Theo Hernandez per Simeone

Il calciomercato della Juventus scalda i motori: l’Atletico Madrid si fa avanti con decisione per Andrea Cambiaso, considerato come alternativa a Theo Hernandez in vista di un possibile arrivo di Simeone. La crescita dell’esterno bianconero non passa inosservata e ora il suo futuro potrebbe svelarsi tra le fila dei colchoneros. Resta da capire se la Juve riuscirà a trattenere un talento così promettente o se i rumors diventeranno realtà.

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Andrea Cambiaso. L'esterno bianconero in costante crescita, ha attirato l'attenzione di numerosi club europei e dopo i sondaggi di Milan

