Calciomercato Juventus la cessione è uno scenario sempre più probabile | già fissato il prezzo a questa cifra può salutare i bianconeri

Il calciomercato della Juventus si avvicina a un crocevia cruciale, con la cessione di alcuni talenti sempre più probabile. Tra i nomi in ballo, spicca Samuel Mbangula, giovane promessa che potrebbe lasciare la Continassa se il prezzo stabilito sarà raggiunto. Questa operazione potrebbe segnare una svolta nel destino dei bianconeri, aprendo nuovi scenari e opportunità per il club. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Calciomercato Juventus, la cessione è uno scenario sempre più probabile: già fissato il prezzo, a questa cifra può salutare la Vecchia Signora. Tra i calciatori dell’attuale rosa della Juventus che potrebbero avere un futuro lontano dalla Continassa c’è certamente Samuel Mbangula, prodotto del settore giovanile bianconero che dopo l’esplosione con Thiago Motta non ha più trovato spazio con Tudor. Il belga potrebbe così lasciare i bianconeri in caso di proposte da circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce, fa sapere Tuttosport, ci sono club di Serie A, Premier League e Bundesliga. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, la cessione è uno scenario sempre più probabile: già fissato il prezzo, a questa cifra può salutare i bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - cessione - scenario - probabile

Kolo Muani Juventus, il Paris Saint-Germain non fa sconti: la richiesta per la cessione a titolo definitivo. Cifre e dettagli - Randal Kolo Muani è al centro delle trattative tra Juventus e Paris Saint-Germain. Secondo recenti indiscrezioni, il club francese non sembra intenzionato a fare sconti sulla cessione a titolo definitivo del centravanti.

“Per Theo a oggi lo scenario più probabile è una cessione. Se non si dovesse trovare una squadra c’è possibilità che rimanga e vada via a 0. Al momento sondaggi dall’Arabia, soluzione a cui il calciatore per ora non apre” [ Matteo Moretto ] Giust cederlo #A Vai su Facebook

Mbangula Juve, la cessione è uno scenario più probabile; Gazzetta - Il ritorno di Agnelli alla Juventus: qual è lo scenario più probabile; Quello all’Udinese può essere stato l’ultimo gol di Vlahovic allo Stadium.

MEDIASET - Cessione Osimhen, la Juventus spera ancora. Cosa sta succedendo - Hilal, la Juventus nutre nuove speranze per tesserare il nigeriano del Napoli. Secondo msn.com

Huijsen, addio Juve più probabile. E spunta uno scenario clamoroso! - Il gioiellino olandese di nascita, ma ormai naturalizzato spagnolo, può diventare, infatti, l’ago ... Segnala tuttosport.com

Osimhen-Juventus, la decisione nell'aria e la soluzione più probabile: il retroscena di Romano - L'addio di Cristiano Giuntoli, ormai separato in casa, voluto dalla Juventus, può cambiare anche il futuro di alcuni calciatori che erano nel mirino dell'ex direttore sportivo del Napoli che in questi ... Da msn.com