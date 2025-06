Calciomercato Juve Lookman si allontana? Da Bergamo sanno che arriverà un’offerta Novità sul futuro dell’attaccante

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incerto: Lookman, un tempo in cima alle preferenze bianconere, sembra ora allontanarsi da Bergamo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante dell’Atalanta potrebbe trasferirsi al Napoli, alimentando nuove ipotesi di mercato. Con le dichiarazioni di Matteo Moretto, il futuro di Lookman si complica ulteriormente, lasciando i tifosi juventini a chiedersi se questa possa essere davvero la volta buona per un grande colpo.

Calciomercato Juve, Lookman si allontana dai bianconeri? Tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Ademola Lookman era uno dei nomi accostati al calciomercato Juve. L’attaccante dell’ Atalanta potrebbe, però, trasferirsi al Napoli: le dichiarazioni di Matteo Moretto. PAROLE – «Da Bergamo sanno che prima o poi il Napoli arriverà con un’offerta. Ci sono delle idee di proposte scritte dall’estero, soprattutto dalla Spagna, ma il club più interessato è il Napoli che è anche il club con una forza economica maggiore. Si aspetta l’offerta del Napoli che dovesse essere intorno ai 50 milioni potrebbe essere valutata». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Lookman si allontana? «Da Bergamo sanno che arriverà un’offerta». Novità sul futuro dell’attaccante

