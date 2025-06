Calciomercato Juve la volontà di Tudor coincide con quella del club | ecco i 5 intoccabili da cui ripartire resteranno a prescindere

Il calciomercato della Juventus si infiamma: la volontà di Tudor e del club si allinea, segnando un punto fermo per il futuro. I cinque intoccabili che resteranno al loro posto, nonostante le offerte, sono Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram e Yildiz. Questi pilastri rappresentano la base su cui ricostruire, garantendo stabilità e ambizione. Ma quali saranno le prossime mosse in questa intensa sessione di mercato?

Calciomercato Juve, la volontà di Tudor coincide con quella del club: i 5 intoccabili da cui ripartire, resteranno a prescindere in questa sessione. Tuttosport oggi in edicola ha svelato i cinque nomi che Igor Tudor di comune accordo con la società non intende cedere nel corso di questa sessione di mercato, sebbene le offerte arriveranno naturalmente. Si tratta di Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram e Yildiz, che nelle intenzioni di club e allenatore non lasceranno la Juventus e andranno a costituire una sorta di spina dorsale nella prossima stagione. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la volontà di Tudor coincide con quella del club: ecco i 5 intoccabili da cui ripartire, resteranno a prescindere

