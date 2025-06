Calciomercato Juve la rivale supera l’offerta dei bianconeri | incontro con gli agenti del big! Cosa può succedere nelle prossime settimane

Il calciomercato della Juventus si infiamma: la rivale supera l’offerta dei bianconeri, mentre si avvicina un incontro decisivo con gli agenti di un grande nome. La sfida tra club si fa sempre più accesa, e le prossime settimane potrebbero riservare importanti sorprese. Cosa succederà al futuro di uno dei protagonisti di questa telenovela? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Calciomercato Juve, la rivale supera l'offerta dei bianconeri. Novità sul futuro di un big della Juventus: confermato l'incontro. Il giornalista Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così del mercato della Juve ed in particolare di Federico Gatti. Sul difensore dei bianconeri c'è sempre il Napoli: la sua rivelazione. CALCIOMERCATO JUVE – «Cena tra gli agenti di Gatti e Manna del Napoli. Se ne sta parlando da un po' di questo forte interessamento del Napoli nei confronti del giocatore bianconero. Gatti ha il contratto in scadenza al 2028. Il Napoli offrirebbe al giocatore un quinquennale a 3 milioni di netti l'anno.

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - Sullo sfondo del calciomercato, la Juventus nutre ancora speranze riguardo a Georgiy Sudakov. Nonostante le voci su un'altra squadra italiana in trattativa, l'accordo con lo Shakhtar Donetsk non è ancora stato raggiunto.

Osimhen, niente Juve: l’Al-Hilal rilancia con un’offerta monstre Il futuro del bomber azzurro è ancora tutto da scrivere. Dopo il rientro dal Galatasaray, l’Al-Hilal è tornato forte su Victor Osimhen, pronto a garantirgli uno stipendio superiore ai 30 milioni a stagi Vai su Facebook

Sudakov Juve, quella rivale supera la Juve: cifre e dettagli; Autentica prova di forza dei bianconeri, pioggia di gol per rimanere in vetta; Scudetto Napoli a un passo: la festa in casa Juve supera il sogno.

Juventus, è arrivata l’offerta della rivale: Giuntoli deve decidere se accettarla - La Juventus può dare un’ulteriore accelerata al suo mercato grazie all’ultima offerta arrivata a Giuntoli: serve decidere se accettare o tirare la corda La Juve continua a macinare colpi ... Riporta calciomercato.it

Intrigo Osimhen, la Juve supera tutti: doppia offerta bomba - it Rispetto a quanto successo l’anno scorso, quando la telenovela legata al futuro di Osimhen di fatto si ... Come scrive calciomercato.it

Offerta Juve per Osimhen: svelata la cifra reale proposta a De Laurentiis. Superata anche la clausola - Osimhen resta il desiderio sublime, al punto da offrire al Napoli 85 milioni (la clausola da 75 per l’Italia non vale). Secondo msn.com