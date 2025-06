Calciomercato Juve il Marsiglia di De Zerbi punta un bianconero | prezzo fissato a 25 milioni di euro Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato Juventus si infiamma: il Marsiglia di De Zerbi mette nel mirino Nico Gonzalez, con una valutazione di circa 25 milioni di euro. La possibile cessione del talentuoso attaccante potrebbe aprire nuovi scenari per i bianconeri, pronti a valutare le offerte sul tavolo. Gli ultimi aggiornamenti indicano che Nico potrebbe partire, ma tutto dipenderĂ dalla strategia della Juventus e dagli interessamenti delle prossime settimane.

Calciomercato Juve, il Marsiglia punta un bianconero. Cifre e dettagli sul possibile futuro del big della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nico Gonzalez piace al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Il calciomercato Juve potrebbe lasciarlo partire per una cifra di circa 25 milioni di euro. L’ex Fiorentina è infatti considerato fra i cedibili in casa bianconera e saranno valutate offerte. Nico, arrivato per 30 milioni, ha ampiamente deluso le aspettative alla sua prima stagione alla Juventus e potrebbe lasciare Torino di fronte alla giusta offerta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Marsiglia di De Zerbi punta un bianconero: prezzo fissato a 25 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: juve - marsiglia - calciomercato - zerbi

Luis Henrique Inter, la Juve tenta lo scippo in stile Bremer? L’inserimento dei bianconeri è concreto e il Marsiglia spera… nell’asta! - Luis Henrique potrebbe diventare un nuovo obiettivo della Juventus, che cerca di anticipare l'Inter in una trattativa simile a quella di Bremer.

#Calciomercato #Juventus, spunta il #Marsiglia! #DeZerbi sulle tracce di un bianconero: cosa può succedere in estate. Ultimissime Vai su X

Il Milan affronta una vivace sessione di calciomercato estivo con grandi ambizioni per rafforzare il centrocampo, analizzando diverse opzioni strategiche Vai su Facebook

Calciomercato Juve, il Marsiglia punta un bianconero. Cifre; Leonardo Balerdi nel mirino della Juventus, De Zerbi fissa il prezzo e vuole Locatelli; Chi è Leonardo Balerdi, il nuovo obiettivo della Juventus e capitano del Marsiglia di De Zerbi.

Leonardo Balerdi nel mirino della Juventus, De Zerbi fissa il prezzo e vuole Locatelli - Leonardo Balerdi nel mirino della Juventus, De Zerbi fissa il prezzo Il futuro di Leonardo Balerdi potrebbe presto prendere una nuova direzione. Secondo tuttojuve.com

Nico Gonzalez Juve, nuove conferme: può lasciare subito i bianconeri! Spunta un’altra pretendente per l’esterno argentino. Ultimissime - Nico Gonzalez Juve, spunta una nuova pretendente per l’argentino: novità sul futuro dell’ex Fiorentina. Da juventusnews24.com

Juventus su Balerdi, una contropartita per il Marsiglia oltre a Renato Veiga - Nel mirino c`è l`argentino del Marsiglia, Leonardo Balerdi (classe 1999 ex Boca Juniors e Borussia Dortmund). Come scrive msn.com