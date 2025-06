Calciomercato Juve il Galatasaray potrebbe rovinare i piani dei bianconeri | se non dovesse essere confermato Osimhen i turchi virerebbero su quell’obiettivo juventino!

Il calciomercato della Juventus si complica: il Galatasaray potrebbe puntare su Jonathan David come piano B se non si concretizza il trasferimento di Osimhen. La stampa turca svela un possibile cambio di strategia che potrebbe sconvolgere i piani dei bianconeri. Resta da capire se questa mossa influenzerà davvero le trattative e quali scenari si apriranno nelle prossime settimane. La suspense è ormai alle stelle, e il futuro dei colpi di mercato si gioca anche in Turchia.

Calciomercato Juve: il Galatasaray potrebbe virare su un obiettivo, qualora non dovesse confermare Osimhen. Jonathan David  è l’alternativa di lusso a Victor  Osimhen, nel caso in cui il nigeriano non dovesse approdare.a Istanbul. È questo ciò che campeggia sulle colonne della stampa turca nella giornata odierna. Qualora l’obiettivo di confermare in giallorosso l’attaccante del Napoli non dovesse essere raggiunto, David sarebbe il piano B per l’attacco del Galatasaray. La società turca virerebbe con forza sul canadese, libero a parametro zero dopo l’addio al Lille e corteggiato anche dal calciomercato Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com