Calciomercato Juve così Tudor vuole costruire la difesa del futuro | svelati i cinque calciatori monitorati dai bianconeri per rivoluzionare il reparto

Il calciomercato della Juventus si infiamma con Tudor che ambisce a rivoluzionare la linea difensiva del futuro. Dopo le difficoltà della scorsa stagione, i bianconeri sono pronti a mettere a segno colpi strategici, monitorando cinque talenti pronti a rinforzare il reparto. La sfida di Tudor è chiara: costruire una difesa solida e affidabile per raggiungere nuovi traguardi. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei campioni in rosso e nero.

Calciomercato Juve, così Tudor vuole mettere fine all’emergenza in difesa: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve entra nel vivo e l’obiettivo principale è rinforzare la difesa, dopo l’emergenza che ha segnato il finale della scorsa stagione. Igor Tudor ha chiesto un centrale esperto e affidabile e, come riportato da Gazzetta.it, l’identikit porta a Leonardo Balerdi, difensore argentino del Marsiglia. Parallelamente, i bianconeri continuano a monitorare due talenti italiani in ottica futura: Leoni (18 anni del Parma) e Comuzzo (20 anni, fresco di rinnovo con la Fiorentina) restano opzioni valide per rinforzare la linea verde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, così Tudor vuole costruire la difesa del futuro: svelati i cinque calciatori monitorati dai bianconeri per rivoluzionare il reparto

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

INIZIA IL #CALCIOMERCATO DELLA #JUVE Il club bianconero ha confermato ufficialmente la presenza di #KoloMuani e #Conceicao al Mondiale per Club. Sul mercato, ecco i primi 4 nomi di #Tudor: #Balerdi e #NunoTavares per la difesa, #Frattesi dell'I

PAREGGIO DI HAPS! La difesa della #Juve si fa trovare ancora impreparata: punisce #Haps in contropiede. È 2-2 al Penzo di #Venezia: in questo momento la #Juventus di #Tudor è fuori dalla prossima #ChampionsLeague! #VeneziaJuve

