Calciomercato Juve così cambiano le mosse in attacco! Dal dilemma Vlahovic a Osimhen e Gyokeres | tutta la verità sul nuovo bomber

Il calciomercato della Juventus è più vivace che mai, con il futuro dell’attacco che tiene banco tra sorprese e colpi di scena. Dalla possibile conferma di Vlahovic alle voci su Osimhen e Gyokeres, il club bianconero cerca la soluzione perfetta per rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà analizza le mosse più calde e svela la verità dietro ai nomi che stanno facendo tremare il mercato. Quale sarà il nuovo bomber della Juve? La risposta potrebbe sorprenderti.

Calciomercato Juve, così cambiano le mosse in attacco: tutti gli aggiornamenti su quello che sarà il nuovo bomber. Quale sarà il nuovo attaccante della Juve? Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle mosse del calciomercato Juve, soffermandosi sui tanti nomi usciti in questi giorni a partire da Osimhen del Napoli fino a Gyokeres. PAROLE – «Osimhen cambia idea dalla sera alla mattina. Può materializzarsi qualcosa dalla Premier, il Galatasaray sta valutando. Invito a seguire la traccia di Osimhen alla Juve, obiettivo primario che è passato da un cambio di management. 75 milioni valevoli per l’estero è la clausola, teniamo dentro la Juve ma senza illudere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, così cambiano le mosse in attacco! Dal dilemma Vlahovic a Osimhen e Gyokeres: tutta la verità sul nuovo bomber

In questa notizia si parla di: juve - mosse - calciomercato - così

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri» - Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

INTERVISTA ESCLUSIVA a Paolo #Paganini, esperto di calciomercato, su molti temi scottanti in casa #Juve ?Le dichiarazioni sulle possibili mosse di mercato, sul futuro di Tudor e tanto altro le trovi nel primo commento Vai su Facebook

Comolli subito al lavoro: le prime tre mosse per la Juve che verrà; Nazionale, esonerato Spalletti: arriva Ranieri? Calciomercato in fermento: le mosse di Inter, Milan, Juve, ...; Juve, tante esigenze ma poche risorse: le due mosse in entrata di Giuntoli (oltre Araujo).