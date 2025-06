Calciomercato Inter su Rovella c’è anche il Milan

Il calciomercato infiamma le voci su Nicolò Rovella, l’obiettivo principale di Inter e Milan. Il mediano biancoceleste sta catturando l’attenzione di molti, con Marotta che non perde di vista questa opportunità. Dopo averlo inseguito dal Genoa, ora il suo nome si fa sempre più caldo per rinforzare il centrocampo delle grandi milanesi. Riusciranno i club a convincere Rovella a vestire la loro maglia? La sfida è aperta.

Seconda quanto riportato da fabrizioromano.org Nicolò Rovella è l’ uomo principale del calciomercato Inter delle ultime ore. Il mediano biancoceleste fa impazzire Marotta e non solo. La dirigenza nerazzurra lo segue dai tempi del Genoa quando se lo fece soffiare dalla Juventus e adesso lo sogna per il suo centrocampo. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, su Rovella c’è anche il Milan

