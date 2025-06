Calciomercato Inter Romano su Calhanoglu | Situazione tranquilla al momento nessuna offerta ai nerazzurri

Secondo Fabrizio Romano, l’Inter rimane tranquilla riguardo al futuro di Calhanoglu, senza aver ricevuto offerte ufficiali. La situazione attuale appare stabile, anche se si vocifera di un possibile interesse del Galatasaray. Per ora, il centrocampista turco continua a vestire la maglia nerazzurra, lasciando aperta ogni possibilità nel calciomercato. La quiete regna sovrana, ma il mercato non smette di sorprendere...

Calciomercato Inter, secondo il noto insider Fabrizio Romano, l’Inter non avrebbe ricevuto nessuna offerta per Hakan Calhanoglu. I dettagli. Sembra al momento lontano dall’essere ceduto Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco viene da una stagione altalenante con l’ Inter, e negli ultimi giorni si è molto vociferato di un serio interesse del Galatasaray. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato la situazione sul suo canale YouTube. Queste le sue parole. NESSUNA OFFERTA – «Si è parlato molto di un’offerta del Galatasaray per Calhanoglu, di una possibilità di uscita quest’estate ma quello che posso dirvi, ad oggi, è che l’Inter non ha ricevuto nessun approccio da parte del Galatasaray, in questo momento l’Inter non è in trattativa con nessuna squadra per Calhanoglu, anzi è una situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Internews24.com