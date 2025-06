Calciomercato Inter per il dopo Calhanoglu rispunta un vecchio pallino Costa 40 milioni

Il calciomercato dell'Inter è in fermento, con l'attenzione puntata su un vecchio pallino: Morten Hjulmand. Dopo il trasferimento di Calhanoglu, la società nerazzurra cerca un rinforzo affidabile per il centrocampo, e il nome del danese, valutato circa 40 milioni di euro, torna alla ribalta. Con un passato già noto ai dirigenti, Hjulmand potrebbe rappresentare la scelta giusta per rafforzare la rosa. Ma quali sono le prossime mosse?

ed era già stato cercato in passato. Il calciomercato Inter sta attivamente monitorando diverse situazioni in entrata per rinforzare il proprio centrocampo, e tra i nomi più interessanti figura quello di Morten Hjulmand, attualmente allo Sporting Lisbona. L'ex capitano del Lecce non è un volto nuovo per i dirigenti nerazzurri, che lo avevano già considerato in passato come una potenziale alternativa al ruolo di regista, allora ricoperto da Marcelo Brozovic. Questo "ritorno di fiamma" per il talentuoso centrocampista danese sottolinea la sua crescita esponenziale e la costante attenzione che l'Inter riserva ai profili che si distinguono in Europa.

