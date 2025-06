Calciomercato Inter LIVE | intesa raggiunta con Bonny tra i partenti anche Taremi

Il calciomercato dell'Inter è in continua fermento, con trattative in corso e novità che tengono i tifosi con il fiato sospeso. Dalle indiscrezioni sulle intese raggiunte, come quella con Bonny, alle possibili partenze di Taremi, ogni dettaglio viene seguendo in diretta. La strategia del club, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, mira a rinforzare la squadra con lungimiranza e attenzione ai profili più promettenti. Restate con noi per scoprire tutte le ultime novità!

