Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo: con il futuro di Calhanoglu in bilico, i tifosi sognano un colpo da sogno. L’obiettivo principale? Ederson, talentuoso centrocampista dell’Atalanta, pronto a prendere il suo posto tra le fila nerazzurre. Ma cosa riserva il destino? Tra trattative, valutazioni e sogni, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se il mercato interista porterà sorprese incredibili o confermerà le attese. La pazza estate dei nerazzurri sta per esplodere!

Calciomercato Inter, giorni decisivi per il futuro di Hakan Calhanoglu. I nerazzurri studiano vari eventuali sostituti, ma il sogno si chiama Ederson. I prossimi saranno giorni decisivi per comprendere il futuro di Hakan Calhanoglu. Dopo 4 stagioni all’ Inter, il ciclo in nerazzurro del turco potrebbe essere finito e le voci sul suo futuro non possono che alimentare questa convinzione. L’ex Milan è oggetto dell’interesse di club arabi e, soprattutto, del Galatasaray, anche se in Viale della Liberazione non è ancora pervenuta nessuna offerta. In caso di partenza, fino a pochi giorni fa il sostituto sembrava destinato a essere Nicolò Rovella, ma il sogno dei nerazzurri sarebbe un altro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri sognano Ederson in caso di partenza di Calhanoglu: la valutazione dell’Atalanta

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Inter, confermato interesse per Rovella e l’idea di un nuovo tentativo per il laziale in caso di addio di Calhanoglu. Per i nerazzurri è lui il sostituto ideale del turco. - Orazio Accomando Vai su Facebook

