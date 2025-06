Calciomercato Inter emergenza in attacco? Il piano dietro Thuram-Lautaro Martinez

L'Inter si trova di fronte a una vera e propria emergenza offensiva: con Thuram e Lautaro Martinez in dubbio, i nerazzurri sono al lavoro per trovare soluzioni rapide e efficaci. La Gazzetta dello Sport analizza la situazione, evidenziando le sfide e le strategie adottate dal club per rinforzare il reparto più delicato. In un mercato in continua evoluzione, il futuro dell'attacco nerazzurro dipende dalle mosse che verranno fatte nelle prossime settimane, determinando così il destino della stagione.

Calciomercato Inter, i nerazzurri si muovono per riempire il vuoto dietro Thuram e Lautaro Martinez. La Gazzetta dello sport ha fatto il punto sul calciomercato Inter e in particolare sul reparto offensivo dell' Inter. LA SITUAZIONE – « Al momento, dietro alla ThuLa manca, infatti, la prima alternativa, e non è cosa da poco: è vero che Taremi arriva da una stagione tra il grigio e il nero e potrebbe comunque partire in caso di offerta adeguata, ma sarebbe comunque servito se necessario. Lautaro e Thuram, spremuti come pochi altri in rosa, partiranno titolari come sempre, ma impossibile pensare di tenerli in campo sempre per 90 » « Dietro ai due big, al momento, il panorama si è assottigliato:  Pio Esposito, il centravanti del futuro nerazzurro su cui si ripongono grandi aspettative, lavora a parte.

