Calciomercato Inter continua la lista della spesa dal Parma | spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il calciomercato dell'Inter si infiamma ancora di più, con l'asse con il Parma che non smette di regalare sorprese. Oltre a Bonny e Leoni, un nuovo nome si fa avanti per il centrocampo, alimentando l’attesa dei tifosi. La strategia nerazzurra sembra puntare a rinforzare ogni reparto, pronti a sorprendere ancora. La rosa si sta delineando, ma quale sarà la prossima mossa dell’Inter? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Calciomercato Inter, continua ad essere caldissimo l’asse di mercato con il Parma. Oltre a Bonny e Leoni, i nerazzurri mettono gli occhi su un altro giocatore. Ange-Yoann Bonny è sempre più vicino all’ Inter. Con ogni probabilità, l’attaccante francese sarà il prossimo acquisto nerazzurro e andrà a prendere il posto di uno tra Arnautovic e Correa, che hanno lasciato Milano a parametro zero. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto degli affari con il Parma. LA SITUAZIONE – « Si allunga la lista della spesa dell’Inter con vista Parma: oltre a Bonny per l’attacco – e la cui chiusura dell’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo – e a Leoni, per il quale i dirigenti nerazzurri avrebbero manifestato un concreto interesse, l’ultima idea risponde al nome di Mandela Keita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, continua la lista della spesa dal Parma: spunta un nome nuovo per il centrocampo

In questa notizia si parla di: inter - continua - parma - calciomercato

Inter, l’ultimo grande passo! E si continua a monitorare un giocatore - Tra l’ultimo grande passo e il rush finale, si continua a seguire da vicino un giocatore chiave. Tra poco più di novanta minuti, si potranno tirare le somme di questa emozionante stagione.

Scatto per Bonny. L’Inter vuole provare a regalarlo a Chivu già per il mondiale per club, c’è tempo fino a martedì per provare a chiudere l’operazione. Trattativa comunque difficile, il Parma continua a chiedere 25 milioni e i tempi sono abbastanza stretti. L’attac Vai su Facebook

??Inter, con il Parma colloqui anche per Leoni; Allenatori Serie A 2025-2026, il punto e le ultime news sulle panchine; Chivu all'Inter? La proposta del club nerazzurro dopo il rifiuto di Fabregas: la situazione.

Inter-Parma, asse caldissimo. “Bonny quasi fatta. Bernabé? No, a centrocampo Chivu vorrebbe…” - A centrocampo spunta un nuovo profilo che non è Bernabé ... Come scrive fcinter1908.it

Calciomercato Inter, Fabrizio Romano: «Ieri incontro con il Parma, Bonny obiettivo primario. Su Leoni e Hojlund…» - Fabrizio Romano ha aggiornato sulle trattative con Leoni, Bonny e Hojlund Al momento in viaggio verso gli Stati Uniti, l’Inter rimane ... informazione.it scrive

Da Parma confermano: “Inter, Bonny a luglio! Tra i due club c’è la promessa di…” - I discorsi sono già ben avviati e, se non sorgeranno intoppi dell'ultim'ora, l'attaccante francese si candida a lasciare gli emiliani ... Si legge su fcinter1908.it