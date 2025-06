Calciomercato Inter apertura di Calhanoglu al Galatasaray

Il calciomercato infiamma l'Inter con un possibile addio di Calhanoglu al Galatasaray. Secondo fonti turche, il centrocampista ha aperto alla nuova sfida, mentre una delegazione giallorossa è già in Italia per negoziare. Con un’offerta iniziale di circa 30 milioni di euro, il futuro di Calhanoglu si decide tra trattative e desideri delle parti. La cessione potrebbe rappresentare un importante punto di svolta per i nerazzurri, ma la trattativa è ancora aperta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano turco fanatik.com.tr , Hakan Calhanoglu avrebbe aperto a un suo trasferimento al Galatasaray. Una delegazione giallorossa è già in Italia per trattare con l’ Inter. La prima offerta dei turchi si aggira attorno ai 30 milioni di euro. I nerazzurri non hanno chiuso le porte in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, apertura di Calhanoglu al Galatasaray

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - galatasaray - calciomercato

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

#FabrizioRomano fa chiarezza su #Calhanoglu: “L'Inter non ha ricevuto alcun approccio del Galatasaray per Calha. I nerazzurri non sono in trattativa con nessuna squadra, la situazione è sotto controllo”. #Calciomercato #SerieA #Inter @FabrizioRomano Vai su X

L'Inter non molla e chiede 40 milioni! Dalla Turchia arrivano nuove voci su una trattativa caldissima. Cosa succederà? #Calhanoglu #Inter #internews24 #Galatasaray #Calciomercato Vai su Facebook

Calhanoglu, l'Inter ascolta offerte: la cifra fissata e cosa c'è di vero sul Galatasaray; Calha piace al Galatasaray, l'Inter lo valuta 40 milioni. E se parte, c'è già un nome nel mirino; Inter, per Calhanoglu nessuna offerta dal Galatasaray. Le news di calciomercato.

Calhanoglu, l'Inter ascolta offerte: la cifra fissata e cosa c'è di vero sul Galatasaray - l futuro di Hakan Calhanoglu è un tema centrale in casa Inter, se non altro perchè c`è una differenza rispetto a 12 mesi fa, ovvero che questa volta i nerazzurri. Lo riporta msn.com

Çalhanoglu-Galatasaray, l'Inter non è spaventata: al momento non c'è alcunché di concreto. I nerazzurri però monitorano Rovella della Lazio - L'Inter si appresta a vivere una nuova era: alla vigilia del Mondiale per Club prende forma la squadra di Chivu e non sono esclusi ribaltoni neg ... Riporta eurosport.it

Calhanoglu al Galatasaray: l’Inter fissa il prezzo e punta forte sul sostituto - L’Inter sta ragionando sulle operazioni da compiere e gran parte dell’attenzione è ora posta su Hakan Calhanoglu: ecco cosa filtra. Segnala informazione.it