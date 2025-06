Calciomercato estero UFFICIALE Mastantuono al Real Madrid! Pagata la clausola di 45 milioni di euro per l’argentino

Il calciomercato estero si infiamma con l’arrivo ufficiale di Franco Mastantuono al Real Madrid! Il club spagnolo ha pagato la clausola di 45 milioni di euro per assicurarsi il talento argentino del River Plate, battendo la concorrenza di top club europei. Un investimento importante che promette di rivoluzionare le sorti della squadra, portando freschezza e speranza per il futuro dei Blancos. La moda dei giovani fenomeni continua a sorprendere, e questa sarà una stagione da non perdere.

Il Real Madrid ha ufficializzato l'ingaggio di Franco Mastantuono, giovanissimo talento argentino classe 2007, battendo la concorrenza di numerosi top club europei. L'esterno offensivo del River Plate si unirà alla squadra spagnola a partire dal 14 agosto 2025,

