Calciomercato estero il Bayer Leverkusen pesca in Premier Ten Hag mette nel mirino McAtee per il dopo Wirtz

Il calciomercato estero si infiamma con il Bayer Leverkusen pronto a pescare in Premier League. Con Erik Ten Hag alla guida, i rossoblu puntano forte su McAtee come erede di Wirtz, simbolo di una strategia ambiziosa per la stagione 2025/26. Dopo un periodo di transizione e il ritorno del Bayern Monaco al vertice, il club tedesco si prepara a rivoluzionare il proprio assetto. Ma quali altre mosse si prospettano nel mercato? Scopriamolo insieme.

Calciomercato estero, il Bayer Leverkusen pesca in Premier e mette nel mirino McAtee per il dopo Wirtz Dopo una stagione di transizione con il ritorno al successo del Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen prepara importanti cambiamenti per la stagione 202526. Con Erik Ten Hag nuovo allenatore sostituto di Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real Madrid, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, il Bayer Leverkusen pesca in Premier. Ten Hag mette nel mirino McAtee per il dopo Wirtz

In questa notizia si parla di: bayer - leverkusen - calciomercato - estero

Cesc Fabregas verso l'addio al Como: Bayer Leverkusen in pole - Cesc Fabregas sembra avviarsi verso l'addio al Como, con il Bayer Leverkusen in pole position. Dichiarazioni ambigue e silenzi preoccupanti alimentano le indiscrezioni di mercato, facendo tremare i tifosi.

Calciomercato estero : Wirtz è ufficialmente del Liverpool, cifra record pazzesca pagata dai Reds, ben 126 milioni di sterline, circa 150 milioni di euro. È la terza cifra più alta della storia dopo le cifre sborsate per Neymar e Mbappe, per me è pazzesco, si s Vai su Facebook

Calciomercato, gli acquisti ufficiali all'estero; Bayer Leverkusen, ten Hag ha detto sì: cosa manca per chiudere; Tah: “Futuro? Prenderò presto una decisione. Andare all’estero mi attrae perchè…”.

Calciomercato estero, Schick dice addio al Bayer Leverkusen? L’attaccante apre: «Vediamo come va il domino di attaccanti» - L’attaccante apre: «Vediamo come va il domino di attaccanti» Approdato in Germania nel 2019, ma accasato dal Bayer Leverkusen dall’estate d ... Da informazione.it

Calciomercato estero, Tah sarà al Mondiale per club! Il Bayern Monaco paga al Leverkusen un indenizzo per anticipare l’addio - Il Bayern Monaco paga al Leverkusen un indenizzo per anticipare l’addio Jonathan Tah sarà ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco già prima de ... calcionews24.com scrive

Calciomercato estero, Wirtz oltre i record di prezzo di Bundesliga e Premier League. Ecco la cifra che spenderà il Liverpool - Ecco la cifra che spenderà il Liverpool Il calciomercato estivo 2025 si prepara a scrivere una pagina storica con i ... Segnala calcionews24.com