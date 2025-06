Calciomercato dilettanti | Sejdiraj al Formigine colpi Solierese e Spezzanese

Il calciomercato dilettanti si infiamma con importanti mosse e sorprese: dal colpo di scena al Formigine con Sejdiraj, giovane difensore proveniente dalla scuola Modena, all’assalto della Solierese che aggiunge Dapoto e Ligabue alla sua rosa. La Pieve punta su Cantarello, mentre il Maranello rafforza la difesa con Dello Preite. Un mercato ricco di opportunità che promette emozioni e sorprese anche per la stagione alle porte.

In Eccellenza il Formigine segue per la difesa Denis Sejdiraj, difensore 2003 scuola Modena che ha giocato alla Cittadella e quest’anno era alla Cdr Mutina. In Promozione altro doppio colpo per la Solierese: Davide Dapoto, attaccante 2001 ex Ganaceto, e Lorenzo Ligabue (’98), terzino sinistro e capitano della Cdr Mutina. La Pieve annuncia Matteo Cantarello (’04). Il Maranello rinforza la difesa con Federico Dello Preite (’03) dal Solignano. Il Montombraro ha liberato il portiere Ferrone e il difensore Feraco. Lo United Carpi ha confermato le punte Hamza Nadiri e Federico Baraldi, oltre all’esterno Marco De Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net