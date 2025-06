Calciomercato cos'è il Decreto Crescita? Esiste ancora e fino a quando?

Il calciomercato italiano è da sempre un palcoscenico di emozioni e strategie, ma tra le novità più discusse c’è il Decreto Crescita. Introdotto nel 2019, ha rivoluzionato molte dinamiche del settore, ma la domanda che molti si pongono è: esiste ancora e fino a quando? Scopriamo insieme l’evoluzione di questa misura e il suo impatto sul mondo del calcio, delineando il futuro di un mercato in continua trasformazione.

Dal 2019 in poi nel mondo del calcio e del calciomercato si è parlato a lungo e soprattutto si è dibattuto a lungo del cosiddetto Decreto Crescita.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato, cos'è il Decreto Crescita? Esiste ancora e fino a quando? - Dal 2019 in poi nel mondo del calcio e del calciomercato si è parlato a lungo e soprattutto si è dibattuto a lungo del cosiddetto Decreto Crescita. Riporta calciomercato.com

Decreto crescita e calciomercato: cosa cambia senza proroga - «Qualora cessassero i benefici fiscali garantiti dal decreto Crescita avverrebbe la distruzione del calcio italiano». Secondo corriere.it

Decreto Crescita fondamentale, Furlani avverte tutti: “È una follia” - Non serve entrare nel dettaglio per capire come il Decreto Crescita abbia influenzato il calciomercato del Milan e di tante altre squadre italiane, ma basta soffermarsi un attimo su quanto ... calciomercato.it scrive