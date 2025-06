Calciomercatocom – Milan svolta a destra | contatti per Doué e Pubill | Primapagina

Il mercato del Milan si infiamma con una svolta decisiva: i contatti avanzati per Doué e Pubill promettono nuove strategie e opportunità. La squadra di Allegri e Tare punta a rafforzare il roster, lasciando alle spalle le partenze di Walker e aprendo un nuovo ciclo. Le trattative sono in pieno fermento, e i tifosi attendono con entusiasmo gli sviluppi di questa affascinante rivoluzione. Resta sintonizzato: il futuro rossonero si scrive ora.

2025-06-14 10:30:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill. Redazione Calciomercato Il nuovo Milan di Allegri e Tare prova a svoltare a destra. Salutato Walker che torna al Manchester City solo di passaggio (lo aspetta Mourinho al Fenerbahce) e, molto probabilmente Florenzi, il club rossonero si ritrova abbastanza scoperto nel ruolo di terzino destro considerando che Emerson Royal é sul mercato e lo spagnolo Jimenez viene considerato da Allegri una risorsa da centrocampo in su. 🔗 Leggi su Justcalcio.com