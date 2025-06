Calciomercato Bologna Beukema rimane in rossoblu? Quella mossa ha sorpreso tutte le rivali

Il calciomercato Bologna sorprende ancora, blindando Sam Beukema e respingendo con decisione il assalto del Napoli. In un mercato sempre più competitivo, il club emiliano dimostra di essere deciso a puntare sui propri talenti, rafforzando la propria posizione e lasciando tutti a bocca aperta. Questa mossa segna un passo importante nella strategia dei rossoblù, che intendono consolidarsi come protagonista anche nelle sfide più avvincenti.

Calciomercato Bologna, un vero e proprio muro sul difensore rossoblu Beukema. Il club emiliano alza la posta Il calciomercato Bologna entra in una fase cruciale. Secondo La Repubblica di Bologna, il club rossoblù ha rispedito al mittente la prima offerta del Napoli per Sam Beukema. I partenopei avevano messo sul piatto 30 milioni di euro

