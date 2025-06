Calciomercato Atalanta | Carnesecchi nel mirino dello United Bellanova piace ad Aston Villa e Fulham

Calciomercato all’erta: l’Atalanta si prepara a blindare i suoi gioielli, mentre Manchester United, Aston Villa e Fulham fiutano opportunità d’oro. Marco Carnesecchi e Raoul Bellanova, talenti italiani classe 2000, sono nel mirino dei grandi club europei, pronti a offrire un futuro brillante. La scena bergamasca diventa così palcoscenico di un mercato ricco di sorprese che potrebbe rivoluzionare le sorti della squadra e del calcio italiano.

Bergamo, 14 giugno 2205 – England calling per i millennials atalantini. Nelle ultime ore le ricche società della Premier League hanno messo gli occhi su due talenti emergenti dell'Atalanta e dell'Italia, entrambi classe 2000: Marco Carnesecchi e Raoul Bellanova. Il portiere riminese, reduce da un anno e mezzo strepitoso, da 'marziano', da para tutto, inevitabilmente sta attirando l'attenzione di tutti i top club. Su di lui sembrerebbe esserci il fortissimo interesse del Manchester United che starebbe per salutare l'ex interista Andre' Onana dopo appena due anni e per sostituirlo guarda al campione del mondo argentino Emiliano Martinez o in alternativa al numero uno nerazzurro.