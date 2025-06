Calcio Under 19 l’Ostiamare Juniores fa la storia | è campione d’Italia

L’Ostiamare Juniores scrive una pagina memorabile nel calcio italiano, conquistando il primo storico titolo nazionale Under 19. I giovani gabbiani di Mister Cuomo hanno battuto la Fiorenzuola 3-1 allo Stadio Torrini di Firenze, regalando un’emozione indimenticabile ai tifosi. Questa vittoria segna un traguardo importante per il club e rappresenta un brillante futuro per il settore giovanile biancoviola. La vittoria dell’Ostiamare sarà ricordata come una delle imprese più belle della storia del calcio lidense.

Ostia – Scrive una splendida pagina del calcio lidense e italiano l’Ostiamare Juniores. I ragazzi di Mister Cuomo fanno la storia e conquistano il titolo nazionale Under 19. E’ la prima volta nella storia dell’Ostiamare che la squadra biancoviola di categoria conquista la Coppa Nazionale. i giovani gabbiani hanno battuto la Fiorenzuola per 3-1, allo Stadio Torrini a Firenze. Sono andati a segno capitan Pettrich (al 12’ del primo tempo), Menichelli (al 4’ del secondo tempo), Marrali (al 34’ del secondo tempo). Per la Fiorenzuola ha siglato la rete Censi (al 43’ del secondo tempo). Foto Ostiamare Lido Calcio SrlFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

