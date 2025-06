Calcio storico Rossi in finale Vittoria contro Azzurri per 16 ½ a 6 FOTO

I Rossi di Santa Maria Novella conquistano la finale del Calcio Storico Fiorentino 2025, dominando con autorità gli Azzurri di Santa Croce in una semifinale emozionante. Con un punteggio di 16.189 a 6, i calcianti hanno mostrato spirito di squadra e tenacia, lasciando il pubblico senza fiato. La vittoria mette i Rossi in prima fila per il grande traguardo finale: scopriamo come si svilupperà questa avvincente sfida!

I Rossi sono i primi finalisti del torneo 2025 del Calcio Storico Fiorentino. I calcianti di Santa Maria Novella hanno dominato dall'inizio alla fine la semifinale contro gli Azzurri di Santa Croce. I Rossi hanno preso subito il largo, anche grazie alla superiorità numerica, sfruttando battuta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Calcio storico, Rossi in finale. Vittoria contro Azzurri per 16 ½ a 6 \ FOTO

In questa notizia si parla di: rossi - calcio - storico - azzurri

