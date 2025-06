calcio storico prima semifinale tra azzurri e rossi la diretta della gara

Il calcio storico fiorentino torna a infiammare i cuori con la sua emozionante semifinale tra gli Azzurri di Santa Croce e i Rossi di Santa Maria Novella. Un appuntamento imperdibile che unisce tradizione e spettacolo, attirando pubblico da tutto il mondo. La passione fiorentina si rinnova, consolidando il suo ruolo di simbolo culturale e sportivo internazionale. Resta con noi per vivere in diretta questa storica sfida, un evento che promette di entrare nella leggenda.

Firenze, 14 giugno 2025 – Prima semifinale per il calcio storico fiorentino 2025. Segui la diretta della sfida tra Azzurri di Santa Croce e Rossi di Santa Maria Novella. Una grande rievocazione storica che anno dopo anno assume sempre più importanza. Il calcio storico è ormai da tempo uscito dai confini di Firenze per conquistare una vasta platea internazionale. Le gare saranno tutte trasmesse, in differita, negli Stati Uniti e per l'Italia su Dazn. Le gare sono precedute dal corteo storico della Repubblica fiorentina, con grandi costumi e coreografie.