Calcio storico | orari dove vederlo in tv Un evento globale tante richieste dagli Usa

Il calcio storico di Firenze conquista il mondo: il 14 giugno, la prima semifinale si gioca nel pomeriggio, attirando appassionati da ogni angolo del globo, con grande interesse dagli Stati Uniti. Un evento che unisce tradizione e passione, culminando nella finale del 24 giugno, condotta da Carlo Conti. Sarà possibile seguirlo in diretta su Zean negli USA e in differita su Dazn, rendendo questa competizione un must internazionale.

Firenze e la prima semifinale nel pomeriggio di sabato 14 giugno: un appuntamento sempre più seguito anche all'estero. Magnifico Messere della finale del 24 giugno sarà Carlo Conti. Le partite andranno in diretta anche negli Usa sulla piattaforma Zean. Differita su Dazn.

