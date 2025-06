Calcio storico la stretta del Comune Niente alcolici e bevande in vetro e lattine

Il calcio storico di Firenze si prepara a vivere momenti intensi, ma Palazzo Vecchio mette in atto misure di sicurezza per garantire un evento sicuro e piacevole per tutti. La sindaca Sara Funaro ha firmato un’ordinanza che proibisce alcol e contenitori in vetro o lattina durante le partite cruciali, dalle 15 alle 21, nelle aree coinvolte. Un passo deciso per preservare lo spirito festoso e la sicurezza pubblica, dimostrando che il rispetto delle regole è alla base di una tradizione secolare.

Calcio storico, le precauzioni di Palazzo Vecchio. Per "ragioni di sicurezza pubblica" la sindaca di Firenze Sara Funaro ha firmato un’ordinanza che, in occasione delle partite del calcio storico fiorentino, dispone lo stop all’alcol e all’utilizzo dei contenitori in vetro o lattine. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio nei giorni delle semifinali e della finale dalle 15 alle 21 sono pertanto vietate "alle attivitĂ commerciali in sede fissa e su area pubblica e agli esercizi pubblici la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonchĂ© la vendita per asporto di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, compresi i bicchieri, o in lattine". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio storico , la stretta del Comune. Niente alcolici e bevande in vetro e lattine

