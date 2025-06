Calcio Storico 2025 | Rossi in finale battuti gli Azzurri 16 cacce e mezzo a 6 Ma alcune regole vanno riviste

Il calcio storico 2025 si infiamma ancora una volta, con i Rossi che conquistano la finale e gli Azzurri sconfitti con un punteggio di 16 e mezzo a 6. La sfida mette in luce una squadra imbattibile, ma anche alcune regole che richiedono revisione per rendere il gioco più equo e coinvolgente. Un'edizione che promette sorprese e riflessioni per il futuro di questa storica tradizione fiorentina.

I Rossi, campioni uscenti, si confermano squadra organizzata e fortissima. Il punteggio (16 e mezzo a 6) è però troppo severo con gli Azzurri

