Calcio Napoli nuovo acquisto | dall’Empoli arriva Marianucci

Il Calcio Napoli continua a scrivere la sua storia di successi, sorprendendo tutti con acquisti di grande valore. Dopo l’arrivo di Kevin De Bruyne, il club azzurro annuncia con entusiasmo l’ingaggio di Luca Marianucci dall’Empoli, un giovane difensore che promette di rafforzare ulteriormente la rosa campione d’Italia. La strategia del club e la volontà di puntare sui talenti emergenti non si fermano qui, lasciando i tifosi ancora più entusiasti per la prossima stagione.

Il Calcio Napoli non si ferma a Kevin De Bruyne: De Laurentiis ha annunciato l’arrivo del difensore rivelazione della scorsa stagione, Luca Marianucci. Dopo Kevin De Bruyne un altro acquisto per il Calcio Napoli campione d’Italia. E’ ufficiale l’arrivo dall’Empoli del difensore Luca Marianucci. E’ stato lo stesso patron azzurro, Aurelio de Laurentiis, a darne . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, nuovo acquisto: dall’Empoli arriva Marianucci

In questa notizia si parla di: calcio - napoli - marianucci - acquisto

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Ufficiale anche il secondo acquisto della nuova stagione del calcio Napoli: Luca Marianucci è un nuovo giocatore azzurro Vai su Facebook

Nuovo acquisto per il Napoli, dall'Empoli arriva Marianucci. Venti anni, difensore centrale tra le sorprese dell'anno scorso #ANSA Vai su X

Secondo acquisto del Napoli campione: ufficiale Marianucci, all'Empoli 9 milioni; Nuovo acquisto per il Napoli, dall'Empoli arriva Marianucci; Luca Marianucci ufficiale al Napoli, il difensore ex Empoli approda alla corte di Conte.

Napoli, ufficiale l'acquisto di Marianucci - Il Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Luca Marianucci dall'Empoli. Segnala rainews.it

Marianucci-Napoli, è ufficiale: secondo acquisto estivo dei campioni d'Italia, nelle casse dell'Empoli piovono 9 milioni - Il club partenopeo rende noto anche il secondo acquisto del calciomercato estivo: ufficiale l'ingaggio del difensore centrale dall'Empoli. Si legge su eurosport.it

"Eliminare la Juve un sogno. Cresciuto con Chiellini": chi è l'ultimo acquisto del Napoli - Il nuovo colpo della squadra di Conte ora è ufficiale: dagli idoli d'infanzia a tinte bianconere: il difensore si è raccontato senza filtri ... Riporta tuttosport.com