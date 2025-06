Calcio l’Italia U21 batte la Slovacchia con un catenaccio vecchio stampo e si qualifica con un turno d’anticipo

L’Italia Under 21 conferma il suo ottimo stato di forma, battendo la Slovacchia con un tocco di vecchio stile: un catenaccio solido e determinato. Con un gol precoce di Cesare Casadei e una prestazione difensiva impeccabile, gli azzurrini si qualificano con un turno d’anticipo ai quarti di finale degli Europei. Missione compiuta: ora, testa alla prossima sfida con rinnovata fiducia e spirito di squadra.

Missione compiuta. L'Italia vince di misura anche lo scontro diretto con la Slovacchia, resta a punteggio pieno dopo due partite nel gruppo A e si qualifica con un turno d'anticipo per i quarti di finale ai Campionati Europei Under 21 di calcio maschile. Decisivo per l'1-0 azzurro a Trnava un gol nelle battute iniziali di Cesare Casadei, oltre ad una gran parata di Sebastiano Desplanches durante il catenaccio finale per portare a casa il risultato. Avvio perfetto per l'Italia, che sblocca il punteggio dopo soli 7 minuti con Casadei che batte Belko grazie ad un gran diagonale su assist di Gnonto.