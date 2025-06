Calcio in lutto per Carmine Lotta

Il mondo del calcio pratese si stringe in un doloroso abbraccio per la scomparsa di Carmine Lotta, figura amata e rispettata. Allenatore della scuola del CSL Prato Social Club, Carmine aveva conquistato tutti con la sua passione e dedizione al calcio giovanile. Trasferitosi a Prato nel 2007, aveva dedicato oltre un decennio alla crescita dei giovani talenti locali. La sua perdita rappresenta un’immensa perdita per tutta la comunità sportiva...

Il mondo del calcio pratese piange la scomparsa a 56 anni di Carmine Lotta, allenatore della scuola del CSL Prato Social Club. Di origini campane, si era trasferito qui nel 2007 per motivi lavorativi: di mestiere faceva l’imbianchino. Ma la grande passione di Nino è sempre stata il calcio giovanile. Pochi mesi dopo il suo arrivo in cittĂ ha iniziato a collaborare con il Coiano Santa Lucia. "E’ stato con noi 14 anni - racconta il presidente Roberto Macrì - Era una persona che si faceva voler bene sia dai ragazzi che dai genitori. Non a caso, i messaggi di cordoglio sono arrivati in massa. Nonostante il male che lo ha colpito, ha continuato ad allenare fino a seisette mesi fa, fino a quando ne ha avuto le forze". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio in lutto per Carmine Lotta

In questa notizia si parla di: calcio - carmine - lotta - lutto

Calcio, il CT Carmine Nunziata verso gli Europei U21: “Prima partita fondamentale. Mi dispiace per Spalletti” - Siamo pronti. Veniamo da diversi giorni di ritiro dove abbiamo lavorato intensamente, preparandoci al meglio per questa sfida cruciale.

Tutto aperto in Serie A a 45’ dalla fine! La Juve rimonta il Venezia e risponde alla Roma nella lotta Champions. Così la squadra di Di Francesco sarebbe retrocessa insieme all’Empoli, mentre il Lecce rischia il colpaccio salvezza all’Olimpico. Quali saranno i v Vai su Facebook

Prato, lutto nel mondo del calcio: scompare a 56 anni Carmine Lotta; Calcio pratese in lutto per la prematura scomparsa del tecnico Carmine “Nino” Lotta; Lutto nel mondo del calcio, scompare a 56 anni Carmine Lotta.

Calcio in lutto per Carmine Lotta - Il mondo del calcio pratese piange la scomparsa a 56 anni di Carmine Lotta, allenatore della scuola del CSL Prato Social Club. lanazione.it scrive

Prato, lutto nel mondo del calcio: scompare a 56 anni Carmine Lotta - Vittima di un brutto male, l'allenatore della scuola calcio del CSL Prato Social Club si era trasferito in città nel 2007 dalla Campania. Scrive msn.com