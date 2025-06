Cagliari trovato in acqua nel porticciolo turistico il cadavere di un giovane

Una tragica scoperta scuote il porto turistico di Su Siccu a Cagliari, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze, mentre la comunità si interroga su cosa possa essere accaduto. La segnalazione di un corpo in acqua è un campanello d’allarme che invita a riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della vita, lasciando aperte tutte le ipotesi in attesa di ulteriori sviluppi.

È stato trovato in acqua, senza vita, davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Il cadavere di un giovane, forse minorenne (ma gli accertamenti della Polizia sono tuttora in corso), è stato così recuperato dai vigili del fuoco. Da un primo esame, il cadavere non presenta segni di violenza. Il giovane potrebbe essere scivolato accidentalmente, ma al momento non viene esclusa nessuna pista. La segnalazione di un corpo in acqua è arrivata all’alba. La zona del porticciolo è frequentata dai giovani cagliaritani anche la notte: sul lungomare di Su Siccu infatti ci sono molti locali aperti fino a tardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cagliari, trovato in acqua nel porticciolo turistico il cadavere di un giovane

