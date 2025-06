Cagliari mistero in mare | minorenne trovato senza vita vicino al molo di levante

Una tragedia sconvolge Cagliari: un giovane minorenne è stato trovato senza vita nelle acque vicine al molo di levante, vicino al vecchio stadio Sant’Elia. L’allarme è scattato all’alba quando alcuni testimoni hanno segnalato la presenza del corpo in mare. Un mistero che suscita sgomento e domande, mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa improvvisa perdita. Restate aggiornati su DayItalianews per seguire tutte le novità sulla vicenda.

Il corpo avvistato all'alba nei pressi del vecchio stadio Sant'Elia. Tragedia nelle acque di Cagliari: un ragazzo minorenne è stato trovato morto in mare nelle prime ore del mattino. L'allarme è scattato all'alba, nei pressi del vecchio stadio Sant'Elia, quando alcune persone hanno notato un corpo che galleggiava nelle acque della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, vicino al molo di levante. I soccorsi: inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del corpo, e il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

