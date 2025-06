Cagliari minorenne trovato morto in mare

Tragedia a Cagliari scuote la comunità: un minorenne è stato trovato senza vita in mare vicino allo stadio Sant’Elia. L’allarme, lanciato all’alba, ha portato sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo, sollevando un giallo ancora da chiarire. La scoperta ha suscitato sconcerto e domande, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda. Restate con noi per gli aggiornamenti.

(Adnkronos) – Giallo a Cagliari, un minorenne è stato trovato morto in mare. L'allarme è scattato all'alba vicino al vecchio stadio Sant'Elia quando è stato visto il corpo in acqua all'altezza della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo.

