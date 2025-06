Cagliari il cadavere del minorenne ritrovato davanti al porticciolo

Una tragedia scuote Cagliari: un minorenne è stato trovato senza vita davanti al porticciolo di Su Siccu, sconvolgendo la comunità locale. L’allarme è scattato all’alba vicino allo stadio Sant’Elia, e le operazioni di soccorso sono immediatamente iniziate. La polizia sta indagando sulle cause di questa drammatica perdita, mentre il dolore si fa sentire tra amici e familiari. La città si prepara a confrontarsi con questa dolorosa realtà, cercando risposte e conforto.

A Cagliari un minorenne è stato trovato morto in mare. L'allarme è scattato all'alba vicino al vecchio stadio Sant'Elia quando è stato visto il corpo in acqua all'altezza della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante, davanti al porticciolo turistico di Su Siccu. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e gli operatori del 118. La polizia che ha potuto constatare che si tratta di un ragazzino minorenne. Dai primi accertamenti non ci sarebbero segni sul corpo e non viene esclusa nessuna pista.